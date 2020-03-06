شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أخلاق حملة القرآن الكريم يجب أن تتحلى بآدابه وأخلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بور سعيد ‏بالمشاركين فى مسابقة بور سعيد الدولية للقرآن الكريم من المحكمين والمتسابقين من نحو أربعين دولة بحضور أفريقى واسع يصل لنحو ثلاثين دولة أفريقية.

وتحدث وزير الأوقاف عن أخلاق حملة القرآن الكريم وضرورة فهمه فهمًا صحيحًا مستنيرًا ، والتحلى بقيمه وآدابه وأخلاقه السامية ، وبيان أنه كتاب رحمة وهدى ونور ، وأن من خرج عن ذلك انحرف عن مقاصده السامية، مؤكدًا على التزام أعلى درجات النزاهة والشفافية فى المسابقة خدمة لكتاب الله عز وجل ووضعا للأمور فى نصابها الصحيح .

ويفتتح الوزير والمحافظ، المجمع الإسلامى ببور فؤاد بعد قليل والذى يعد أحد أهم معالم مصر الحضارية بممر قناة السويس حيث يقف شامخًا بعمارته المتميزة وموقعه الفريد شاهدًا من شواهد الحضارة المصرية فهو أحد أهم المعالم التى تقع عليها عين المارين بقناة السويس ، وأول معلم حضارى تقع عليه أعين العابرين للقناة من جهة بورسعيد .

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ويفتتح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد المجمع بعد إتمام أعمال صيانته بتكلفة قدرها أربعة ملايين وستمائة ألف جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس .

وكان عادل مصيلحى، المدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني،قال إن مصر تشارك بـ 11 متسابق، مشيرًا إنه تقرر منح جوائز مالية بإجمالي 920 ألف جنيه للثلاث الأوائل في الفروع الأربع للمسابقة.

وأضاف، المدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن لجنة التحكيم تضم كل من الدكتور عبدالكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، وعضو لجنة اختبار القراء بالإذاعة المصرية، والقارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، والشيخ محمد زغلول، إمام الجامع الأزهر، والشيخ جاسم الأميري، من دولة الإمارات، والشيخ محمد ترابى، من دولة المغرب، والدكتور محمد الصادق، من دولة اليمن، والمنشد حسام صقر، من الأوبرا المصرية.