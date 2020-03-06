شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة.. وإلغاء رحلتين لظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، والغاء إقلاع رحلتين دولتين لعدم جدواهما اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، أن رحلة شركة طيران العربية المتجهة إلى ميلان تأخرت ساعة ونصف لظروف، كما تأخرت رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازبلانكا ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت، أن رحلة شركة أير كايرو 475 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

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وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 104 المتجهة إلى الطائف، و905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواهما إقتصاديا لقلة الركاب.