شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: نستهدف تحسين خدمات الصرف لـ700 ألف نسمة فى 80 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلى بنك التعمير الألمانى (KfW)، لمناقشة موقف برنامج "IWSP I"، والذى يهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لخدمة 708 آلاف نسمة فى 80 قرية، بـ٤ محافظات (البحيرة – الشرقية – الغربية – دمياط)، وذلك بحضور مسئولى وحدة إدارة المشروعات (PMU).

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن البرنامج يتم تمويله من بنك التعمير الألمانى (KfW)، بمشاركة شركاء التنمية الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والاتحاد الأوروبى (EU))، مشيراً إلى أن ممثلى البنك أشادوا بالتقدم الملحوظ لنسب تنفيذ البرنامج فى الآونة الأخيرة.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم أيضاً مناقشة الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج "IWSP II"، والتى تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لخدمة 808 آلاف نسمة، فى 79 قرية، بـ٤ محافظات جديدة (أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا).

Advertisements

‫وكان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قد التقى منذ أيام ببعثة البنك الدولى، لدعم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وذلك ضمن فعاليات تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، وذلك بحضور أحد الخبراء الدوليين بمجال مياه الشرب والصرف الصحي، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

‫ وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على الدور الفعال الذى تقدمه وزارة الإسكان بالتعاون مع فريق عمل البنك الدولى، من خلال وحدة إدارة المشروعات، وبتمويل من البرنامج لدعم الجهاز التنظيمى لتمكينه من القيام بدوره الرئيسى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجمهورية مصر العربية، موضحاً أن الجهاز التنظيمى يقوم بدور مهم فى تنظيم ومراقبة الجهات المختلفة، التي تقدم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين، لضمان جودة الخدمة، كما أنه يقوم بمراجعة التعريفة المناسبة للخدمة.

‫