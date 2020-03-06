شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كارت المراقبة الصحية لوزيرة الصحة لمتابعتها بعد عودتها من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد والوفد المرافق لها، فور وصولهم مطار القاهرة، عائدون من الصين، صباح اليوم الجمعة 6 مارس ، لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.

وحصل ”الخليج 365” على صورة لوزيرة الصحة والسكان خلال ملئ بيانات كارت متابعة العائدين من الخارج، الذي سلمه لها فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة، حيث يتم من خلال الكارت متابعة العائدين من الخارج لمدة 14 يوما، هي مدة حضانة فيروس كورونا.

ويذكر أن الوزيرة عادت من الصين صباح اليوم بعد زيارة استغرقت عدة أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى ، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين ، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد "كوفيد - 19” .

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وكانت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، أعلنت عن توجهها إلى جمهورية الصين الشعبية، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وكان فى استقبال وزيرة الصحة كلا من نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس الصليب الأحمر بمقر البرلمان الصيني ويوجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصيني واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد "الجوية، البرية، البحرية" ، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.