شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترد على شائعة حذف المناهج الدراسية لشهر أبريل وتحويلها للاطلاع فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم حذف المناهج الدراسية لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية وتحويلها للاطلاع فقط، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف المناهج الدراسية المقررة لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية، وأنها لم يصدر عنها أى قرارات خاصة بهذا الشأن.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أن كل المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية كما هى دون حذف أى جزء منها، مُشددةً على الالتزام الكامل بخطة توزيع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 دون أى تغيير.

وقد أقرت الوزارة الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2019/2020، لتبدأ الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى فى 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تستمر الدراسة في الفترة من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 2020، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة فى 6 يونيو2020.