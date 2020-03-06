شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 1337 وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمركز بنى مزار بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، لشركة نجحت خلال شهر فبراير الجارى من تنفيذ عدد 1337 مياه وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمركز بنى مزار بالمنيا، وذلك فى إطار التوجهات العامة للدولة فى رفع الاعباء عن كاهل الأسر أشد احتياجا.

وأضاف الشهاوى، أن هذه التوصيلات تمت فى إطار البروتوكول إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة وعدد من الجمعيات حيث تم تنفيذها بقرى القيس وشلقام وبنى على وصندوق وبنى صامت وابوجرج بمبلغ ٣مليون و٩٢٨الف جنيه .

وأكد الشهاوى، أنه كلف القطاع المالى والتجارى بالشركة بتسهيل إجراءات التوصيل للأسر الأشد احتياجا وسرعة إنجاز التوصيلات عن طريق قطاعى المياه والصرف بالشركة وان الشركة على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل المحافظة.

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وكان المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، قد أكد ان الادارة العامة للتدريب بالشركة نجحت خلال العام 2019/ 2020 فى تدريب 3069 متدرب من داخل الشركة وخارجها من الطلبة فى مجالات مختلفة.

وأضاف الشهاوى أن الشركة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مشترك مع الأكاديميات والمراكز التعليمية الخاصة و الكليات العلمية، ومركز تدريب الشركة لتنمية مهارات العاملين بالشركة، وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم بالعمل و تفعيل التدريب الميداني بالمحطات لتنمية المهارات الفنية للمتدربين.

وتابع أن الشركة نجحت فى اعتماد مدربين معتمدين (TOT) من العاملين، قادرين على تناول وتدريس المواد التدريبية بكفاءة دون الحاجة إلى الاستعانة بمدربين من خارج الشركة.

وفى سياق متصل، أشار إلى انهاء التدريبات والاختبارات للمرشحين للترقية بالمسار الوظيفي لعامي 2018 و 2019 و تعدت نسبة النجاح 95% لإختبارات المسار الوظيفي المعده من قبل الشركة القابضة، بالاضافة الي تدريب العاملين الجدد بالشركة (المرحلة الأولى ) بالمسار الوظيفي، ويعد برنامج المسار الوظيفى أحد أسس الترقى للدرجة الوظيفية الأعلى.