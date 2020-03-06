شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اختفاء التكدسات المرورية بطريق كورنيش النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت الخليج 365، انتظام حركة السير بطريق كورنيش النيل بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، اتجاه ميدان التحرير، واتجاه ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وسط تحذيرات بانخفاض درجة الحرارة، وسقوط الأمطار.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط الرياح.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط الرياح، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا بارد ليلا ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا الحرارة نهارا بارد ليلا، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.