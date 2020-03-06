شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا.. وطقس معتدل وشبورة أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

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و يشهد اليوم الجمعة ، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط رياح .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط رياح، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا بارد ليلا ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل الحرارة نهارا بارد ليلا، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.