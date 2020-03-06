شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكومة" تستجيب لشكوتين باليوم السابع بمحافظتى سوهاج والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لشكوتين تم نشرهم على موقع ”الخليج 365” وتم التعامل معهم.

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تضمنت الاستغاثة الأولى التى تم رصدها على الموقع حول أسرة بقرية الطليحات مركز جهينة محافظة سوهاج تطالب بإعادة بناء منزلهم لحمايتهم من البرد، حيث تم دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة وتم اعتماد صرف مبلغ 400 جنيه شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعى لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها، بالإضافة إلى تكليف إحدى الجمعيات الخيرية بتجديد المنزل، وكذلك صرف أغطية وسلع تموينية للأسرة، لحين إنهاء إجراءات معاش تكافل وكرامة للأسرة.

كما استجابت المنظومة لشكوى حول انتشار تجمعات كبيرة للمياه الجوفية بمنطقة نجع دغش ببرج العرب القديم التابع لمحافظة الإسكندرية، حيث يتضرر الأهالي من تسريب المياه أسفل المنازل والمطالبة بسرعة الكشف عن مصدر هذه المياه، حيث تقع منازل الشاكين بمحازاة مصرف الغربانيات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري باتخاذ عدة إجراءات وتدابير فورية منها: إغلاق كافة الفتحات المحازية لجسر مصرف الغربانيات، بالإضافة إلى طرح عملية تجريف وتكوين الجسور للمصرف بشكل عاجل وتدعيم عمليات التغطية عند بعض المناطق بطول المصرف، وكذلك إصدار أوامر تطهير دورية لعدم تراكم المياه، ووفقا لهذه الإجراءات الفورية أصبحت مناسيب المياه في الحدود المناسبة والآمنة.