شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة البيئة: المرأة المصرية تحقق نجاحات فى أى منصب تتولاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة لأول مرة فى القاهرة خلال الفترة من 5إلى 6 مارس الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزيرات المصريات، والشخصيات العامة ،والفنانين ، ورائدات الأعمال من أكثر من 75 دولة حول العالم.

وشهد المنتدى قيام الدكتورة هاربين أرورا، رئيسة رابطة جميعة السيدات (ALL) ومؤسسة المنتدى الاقتصادى للمرأة (WEF) بتكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على مجهوداتها الفعالة فى العمل العام والداعمة للمرأة وسعيها إلى إدماج المرأة المصرية فى العمل البيئى من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهتمام وزارة البيئة الدائم بإشراك المرأة فى العمل البيئى، حيث تقدم الوزارة كافة أشكال الدعم الممكنة من أجل تمكين المرأة إقتصادياً بإعتبارها عنصر مؤثر فى جميع القضايا البيئية،وذلك فى ظل إهتمام الرئيس بدعم المرأة الدولة المصرية وتمكينها فى جميع المجالات من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى لا يمكن تحقيقها بدون مشاركة المرأة، مشيرة إلى الدعم الكبير الذى تتلقاه من القيادة السياسية الواعية، وأن المرأة المصرية تحقق نجاحات فى أى منصب تتولاه فقد كانت الدكتورة نادية مكرم عبيد أول سيدة تتولى منصب وزارة البيئة وقد حققت نجاحت كبيرة خلال فترة توليها فالمرأة المصرية لديها قدرات كبيرة إذا ما اتيحت لها الفرصة .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى دائماً إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وحياة كافة شرائح المجتمع المختلفة وخاصة المرأة لضمان صحة المواليد الجدد والأجيال القادمة ،حيث أدى التطور التكنولوجى الهائل إلى إحداث إختلال بالنظام البيئى ،مشيرة إلى توجه الوزارة إلى إشراك المرأة فى كافة المشروعات البيئية من أجل دفع عجلة الإنتاج من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر العديد من فرص العمل للسيدات مما يقدم لهم دخلاً شهرياً مجزياً يقلص من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية.

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واستعرضت ياسمين فؤاد العديد من النماذج وقصص النجاح التى كان للمرأة المصرية دوراً كبير فيها فقد نجحت وزارة البيئة فى إشراك المرأة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء التى طالما أرقت صفو المجتمع المصرى خلال السنوات السابقة وأستطاعت وزارة البيئة تحقيق نجاح كبير فيها خلال العاميين الماضيين عن طريق منع حرق المخلفات وتغليظ العقوبات على من يخالفها ، تقديم نقابل مادى للفلاح مقايل قش الأرز بالإضاقة إلى تكثيف الحملات التوعوية التى قادتها السيدات العاملات بوزارة البيئة فقد كانت الحملات التوعوية تنفذ فى الحقول للمزارعين وللسيدات وتم تكثيفها قبل موسم حصاد قش الارز فى شهرى مايو ويونيو واستطاعت وزارة البيئة تحويل تلك الأزمة إلى فرصة وفرنا من خلالها فرص عمل للشباب والسيدات وحافظنا فى نفس الوقت على البيئة ، وقد تمكنت الوزارة من توفير حوالى 123 مليون جنيه أجور موسمية فى موسم قش الأرز من خلال تحويله إلى علف للحيوان بل وصل الأمر إلى تصديره للخارج.

وتابعت وزيرة البيئة عرض نماذج لدور المرأة فى العمل البيئى حيث أوضحت ن هناك حوالى 3آلاف وحدة للبيوجاز نفذتها السيدات فى المنازل داخل عدد من القرى والتى تعتمد على المخلفات الزراعية وروث الحيوانات ،وتقدم تلك الوحدات طاقة منخفضة التكلفة تستخدم فى الأعراض المنزلية .

وأشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى دور السيدات فى التخلص من المخلفات الصلبة وهو ما قامت به مجموعة من السيدات بمنشية ناصر حيث بدءوا فى تحويل المخلفات الصلبة من بلاستيك وكرتون وغيرها إلى منتجات تدر دخلاً وتساهم فى نفس الوقت فى الحفاظ على البيئة من خلال التخلص من تلك المخلفات عن طريق تدويرها.

ودعت وزيرة البيئة الجميع إلى العمل على دعم المرأة المصرية ونقل الخبرات إليها للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة لمواكبة هذا التقدم التكنولوجى الهائل، حيث تعد المرأة المصرية الجندى المجهول وراء كل تقدم.