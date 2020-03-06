شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب مصر القديمة يزينون مسار نقل المومياوات بنقوش فرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة المسار الذى ستسلكه المومياوات الملكية عند خروجها من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط .

وأصدر عبدالعال، تعليماته بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة كوبرى الملك خالد واستعدال أسواره والستائر المعدنية الخاصة به وتوحيد شكلها مع إعادة طلائها بلون موحد.

كما شدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من طلاء كافة الأسوار على طول المسار ورفع كفاءتها مع إزالة أي تشوهات أو كتابات عليها و طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة ، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة .

وأثناء الجولة توقف محافظ القاهرة لمشاهدة أعمال تجميل أسوار المدارس المطلة على الكورنيش بمنطقة مصر القديمة والتى يقوم بها طلاب إدارة مصر القديمة التعليمية بدعم من المجتمع المدنى رغبة منهم فى المساهمة فى هذا الحدث الهام حيث يشارك الطلاب الموهوبين بأعمال الرسم تحت أشراف مدرسى التربية الفنية بالتعاون مع قصور الثقافة ويقدم المجتمع المدنى الأدوات الخاصة بالرسم كالفٌرش والألوان والدهانات بالمجان .

رافق المحافظ في جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومديري مديريات الإسكان والطرق ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي مصر القديمة .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد أعمال إزالة منطقة كوم غراب بحي مصر القديمة والتى تم حصرها بـ 74 عقار تضم 245 أسرة تم نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الأسمرات 3 حيث تقع المنطقة فى مسار نقل المومياوات أيضًا.

وأشار محافظ القاهرة أن كوم غراب تعد منطقة خطورة غير آمنة من الدرجة الثانية سكن غير ملائم وسيتم إزالتها بالكامل تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بنقل سكان المناطق العشوائية الى مساكن لائقة وحضارية وآمنة واستكمالاً لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية الغير آمنة بالعاصمة والتي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية عام 2020 .