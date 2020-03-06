أخبار مصر | تعرف على مزارات منطقة سقارة وأسعار الدخول تفصيليًا (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مزارات منطقة سقارة وأسعار الدخول تفصيليًا (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة: إن المنطقة مليئة بالمزارات المتنوعة من كل العصور، وأشهرها الهرم المدرج والذي تم فتحه للزيارة من المدخل الجنوبي أمس الخميس.

وعن أسعار دخول المنطقة، أضاف "فرج" أن تذكرة دخول منطقة سقارة للمصريين والعرب 20 جنيهًا و5 جنيهات للطالب، وتشمل تلك التذكرة هرمي ونيس وتتي، ومقبرة كاجمني ومحيط المزارات الأخرى، ومتحف أيمحتب.

وفيما يخص بقية دخول مزارات المنطقة المفتوحة للزيارة، أوضح أن تذكرة مقابر النبلاء، ومقابر الدولة الحديثة بجبانة حور محب والبوباسطيون للمصريين والعرب بـ10 جنيهات و5 جنيهات للطالب، وتذكرة دخول السيرابيوم للمصريين والعرب 20 جنيهًا و5 جنيهات للطالب، وتذكرة دخول مقبرة ميروركا للمصريين والعرب 20 جنيهًا و5 جنيهات للطالب.

وأردف أن هناك تذكرة مجمعة تشمل كل ما سبق للمصريين والعرب بـ40 جنيهًا و20 جنيهًا للطالب.

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وبخصوص دخول الهرم المدرج، نوه بأن له تذكرة منفصلة وهي للمصريين والعرب 40 جنيهًا، وللطالب 20 جنيهًا، من مدخله الجنوبي فقط.

وتعتبر جبانة سقارة متحفًا مفتوحًا حيث تجتمع بها معظم فترات التاريخ المصري القديم، فبها المجموعة الهرمية للملك زوسر والتي تضم الهرم المدرج والمعبد جنائزي شمال الهرم ومعابد العيد الثلاثيني "الحب سد" وبهو الأعمدة والمقبرة الجنوبية بالإضافة إلى بيتي الشمال والجنوب

كما تضم عشرات المقابر من العصر العتيق، وأهرامات لملوك وملكات الأسرتين الخامسة والسادسة وبها أعظم مقابر الدولة القديمة، حيث أن ذروة الفن في الدولة القديمة نجدها في سقارة.

وبها بعض أهرامات ملوك الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر المتأخر، بها مدافن العجل المقدس أبيس "السرابيوم" وفي العصر القبطي تمتلك سقارة دير الأنباء أرميا، وغير ذلك الكثير.