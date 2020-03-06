شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية حالة كورونا بـ مصر وتحرك الخارجية في ملف سد النهضة.. الأبرز في صحف الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر إعلان التضامن المصري مع كوريا الجنوبية في مواجهة فيروس كورونا والذي أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصال تلقاه من الرئيس الكوري «مون جيه ان»، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الجمعة/، والتي أبرزت أيضا إعلان وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا لمواطن مصري عائد من الخارج.

كما تابعت الصحف استعراض وزير الخارجية سامح شكري- خلال لقائه مع السفراء الأفارقه المعتمدين لدي القاهرة- آخر تطورات ملف سد النهضة وما بذلته مصر من جهود جادة وصادق نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.

واهتمت الصحف- أيضا- بالتدريب البحري العابر بين مصر وفرنسا ضمن نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبدالناصر) ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة متعددة المهام، بالاضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

وفي التفاصيل، أبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) وقائع الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس كوريا الجنوبية، حيث أكد الرئيس تضامن مصر مع حكومه كوريا الجنوبية وشعبها الصديق في مواجهه فيروس كورونا، معربا عن ثقته في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة والتطلع إلى التعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بينهما. مثمنا التعاون الاقتصادي المتبادل والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية بمصر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة القول إن الزعيمين توافقا- خلال الاتصال- على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة في ضوء المشروعات التنمويه الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية جاذبة، لا سيما المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، وذلك امتدادا لمسيرة العلاقات الثنائية المتميزة التي تتم هذا العام 25 عاما من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وسول.

وفي الشأن الصحي، أبرزت صحيفة (الأخبار) إعلان وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أمس اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19- ) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج .

ونقلت الصحيفة عن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة القول إن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من صربيا مرورا بفرنسا (ترانزيت) لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة فتوجه إلى المستشفى، حيث تم إجراء التحاليل المعملية له وجاءت إيجابية، وجاري نقله إلى مستشفى النجيلة، والعزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ليمكث 14 يوما.

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وتابعت صحيفة (الأهرام) اجتماع وزير الخارجية سامح شكري أمس مع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى القاهرة، حيث استعرض معهم آخر تطورات ملف سد النهضة وما بذلته مصر من جهود جادة وصادقة نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.

وذكرت الصحيفة أن شكري التقى- في سياق آخر- مع الدكتور انور قرقاش وزير الدوله للشؤون الخارجية الاماراتي، حيث بحثا التطورات المتسارعة على الساحة الإقليمية، خاصة في ليبيا وسوريا .

وأوضحت الصحيفة أن الجانبين أكدا رفض التدخلات في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبيا على أمن واستقرار المنطقة. وأكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت بشأن مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي بوصفه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

بدورها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) نبأ تنفيذ المرحلة الأولى من التدريب البحري العابر المصري- الفرنسي ضمن نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبدالناصر) ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة متعددة المهام والهل البحري بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

وذكرت الصحيفة أن التدريب يهدف إلى تعزيز إجراءات الأمن البحري من البحر المتوسط مع التركيز على تبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.

أما صحيفة (الأخبار)، فذكرت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال- خلال مؤتمر صحفي عالمي عقب افتتاحه هرم سقارة المدرج بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به- إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة في الفترة الأخيرة بترميم الآثار والحفاظ عليها. مضيفا أن هناك عددا هائلا من المشروعات الكبيرة يتم تنفيذها في مجال ترميم الآثار وصيانتها.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار إلى افتتاح عدد كبير من مشروعات التطوير لآثار ترجع لعصور وحضارات مختلفة منها ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة والحضارات القبطية واليهودية والإسلامية، موضحا أن الدولة أنفقت مئات الملايين من الجنيهات من مواردها الخاصه أو يدعم من مؤسسات وجهات مانحة وصديقة على مشروعات خاصة بإحياء تراثنا الحضاري الذي يعود لآلاف السنين.

في سياق آخر، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن اللواء محمود توفيق وزير الداخليه تقديره للجهود المتواصلة المتفانية التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية أمس بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة لتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخليه قام بتسليم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين الأوسمة والأنواط التي منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، مشيرا إلى أن هيئة الشرطة تبعث برسالة تقدير وعرفان للدولة المصرية والقيادة الرشيدة.