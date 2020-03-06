شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورعد وبرق وقطع الثلج تسقط على البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مراكز محافظة البحيرة، خصوصًا المناطق الشمالية الساحلية، الممثلة في مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، مساء الخميس واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، سقوط أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد وقطع من الثلج، وتسببت في تراكم مياه الأمطار في عدد من المناطق.

ومن جانبه أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ في المحافظة، وعقد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية والغرف التابعة لها في المراكز للتعامل مع الأمطار في المراكز التي سقطت فيها أمطار، ومواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة في جميع المراكز والتعامل الفورى معها، مشددًا على متابعة جميع حالة المصارف ومحطات رفع الصرف الزراعى والصرف الصحى.