شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال النجم العالمي «جيمي جون لوي» بالمزمار والطبل البلدي في مطار الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني، النجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانة الافريقية ميمونة ندياي، بالطبل البلدي والمزمار لحظة وصولهما لمطار الأقصر .

تفاعل النجمين مع ايقاعات الطبل البلدي ونغمات المزمار ورقصا معبرين عن فرحتهما بالوصول إلى مصر ومدينة الأقصر وتحدث النجم العالمي جيمي جون لوي عن سعادته وشكره للمهرجان .

Advertisements

كما تحدثت أيضا النجمة ميمونة ندياي مؤكدة على سعادتها ومسؤليتها بكونها عضو لجنة تحكيم ومكرمة ايضا وقالت اتمني ان اكون عند حسن الظن وتحدثت المخرجة عزة الحسيني مع النجم جيمي جون لوي مرحبة به في مصر وفي مهرجان الاقصر .

يذكر ان النجم جيمي جون لوي سيتم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ويعرض له خلال فعاليات المهرجان فيلمين هو بطلهما كما ستكرم النجمة ميمونة ندياي بالاضافة لكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة الافلام الطويلة .

وكان قد وصل منذ قليل ايضا النجوم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان والنجم مصطفي شعبان احد اعضاء لجنة التحكيم الذي يكرمه المهرجان في حفل ختامه والنجم عمرو عبدالجليل احد مكرمي الدورة التاسعة .