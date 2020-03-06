شكرا لقرائتكم خبر عن «نوة السلوم» تضرب الإسكندرية: أمطار رعدية وثلوج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، مساء اليوم الخميس، لهطول أمطار رعدية غزيرة، بالتزامن مع نوة «السلوم» التي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

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فيما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا تظهر تساقط الثلوج ببعض الأماكن وخاصة غرب الإسكندرية، وسط درجات حرارة بلغت 11 درجة مئوية للكبرى.

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي والأحياء رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ والقضاء على تراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار السيولة المرورية.

في ذات السياق قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، نظرا لوجود سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر ضمن المعدلات الطبيعية التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية تزامنا مع «نوة السلوم »

أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية تزامنا مع «نوة السلوم »

أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية تزامنا مع «نوة السلوم »

أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية تزامنا مع «نوة السلوم »