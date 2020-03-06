شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الخلاف مع الخطيب.. تركي آل الشيخ يُعيد نشر «تأكيدات» مدحت شلبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، مقطع فيديو من حلقة الإعلامي مدحت شلبي، على قناة القاهرة والناس، مساء الخميس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكشف «شلبي» خلال الحلقة ما قال إنها «أسباب الخلاف»، مشيرًا على أنها تتلخص في 3 مطالب رئيسية طلبها المستشار تركي آل الشيخ من أجل دعم فريق الكرة بالنادي، واعتذر عن قبولها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأوضح «شلبي» أن الـ 3 مطالب كانت: «طلب إعطاء مكافآت للاعبين عقب الفوز على صانداونز، وتخصيص طائرة خاصة لنقل اللاعبين إلى جنوب إفريقيا، بجانب طائرة كبيرة لنقل جماهير الفريق ذهابًا وإياباً مع تحمله كافة التكاليف».

وذكر مدحت شلبي أنه «تم تسريب أخبار من داخل مصدر في النادي الأهلي إلى كافة الصحفيين الرياضيين، وصلته على هاتفه هو الآخر مفادها أن هناك سوء تفاهم بين المستشار تركي آل الشيخ والكابتن محمود الخطيب دفعه للتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية وهو ما تم تجاوزه بعد إجراء الكابتن محمود الخطيب اتصالاً هاتفيًا به».

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وأوضح «المصدر»، حسبما نقل «شلبي» عن «التسريبات» أن المستشار تركي آل الشيخ سيظل رئيسًا شرفيًا للنادي ولن يقبل الأهلي الاستقالة في ضور العلاقة بين الطرفين بالإضافة إلى عدم قبول الأهلي على مدار تاريخه لهذا النوع من الاستقالات«.

وانتقل «شلبي» للحديث عما وصفها بأنها «انطباعات شخصية منيه ليست مبنية على معلومات من أي طرف»، قائلًا: «تبريري الشخصي أن الرجل – يقصد المستشار تركي آل الشيخ – وجد نفسه رئيس شرفي وحس إنه عايز يعطي ولكن لا يوجد مجال للعطاء».

وتابع «شلبي»: «كنت أتصور أن النادي الأهلي لو كان يرغب في، كل ما أرسله لجميع الصحفيين ولي، كان يطلع بيان رسمي

أنه قد اجتمع مجلس إدارة الأهلي وكذا وكذا وهذا تبرير شخصي لا يحمل أي معلومة«.