شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يكشف في جولة تليفزيونة بالأقصر موعد الانتهاء من تطوير ميدان التحرير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحب الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، وزير السياحة والآثار، خالد العناني، في جولة بمحافظة الأقصر السياحية، حيث أكد «العناني» خلال الجولة، أنه كان يعمل مرشدًا سياحيًا قبل العمل الأكاديمي، واكتسب خبرة كبيرة آنذاك، مشيرًا إلى أن العمل على تأمين المناطق الأثرية على رأس أولوياته.

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وأعلن «العناني» خلال حلقة البرنامج، عن الانتهاء من تطوير ميدان التحرير نهاية مارس الجاري، مؤكدًا أن تماثيل الكباش التي سيتم نقلها إلى ميدان التحرير ستكون في مكان آمن.

وفي سايق متصل أكد وزير السياحة والآثار، أن السياحة النيلية في مصر في تحسن مستمر، نتيجة للاستقرار.