سفارة مصر في واشنطن تستضيف دورة تدريبية للدبلوماسيين الاقتصاديين الأفارقة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف السفارة المصرية في واشنطن دورة تدريبية لبناء قدرات الدبلوماسيين التجاريين والاقتصاديين الأفارقة، ابتداء من أمس ٥ مارس الجاري ولمدة خمسة أيام، ويشارك فيها أكثر من أربعين دبلوماسياً يمثلون السفارات الأفريقية المعتمدة في العاصمة الأمريكية.

وقال ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، بأن انعقاد هذه الدورة يأتي تزامناً مع نهاية عام حافل بالأحداث خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تم خلاله إنجاز العديد من الخطوات الهامة على سبيل الاندماج الاقتصادي في أفريقيا، وأبرزها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والولايات المتحدة، لا سيما مع احتياج القارة لاستثمارات هائلة في مجال البنية الأساسية، بما من شأنه تحقيق التنمية المنشودة.

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وتحدث في افتتاح الدورة ديل تاشارسكي، نائب رئيس جهاز التمثيل التجاري الأمريكي، حيث شارك مع الحضور تجاربه وخبراته اتصالاً بالدور الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري الأمريكي في أفريقيا، ودار بينه وبين ممثلي السفارات الأفريقية حوار مثمر حول أفضل السبل لتعزيز الاستثمارات والتجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وخاصة على ضوء الأدوات والمبادرات الجديدة التي دفعت بها الإدارة الأمريكية مؤخراً لتحقيق هذه الغرض بما في ذلك مبادرة «الرخاء لأفريقيا»، وكذا المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية، والتي تصل قدراتها التمويلية إلى ٦٠ مليار دولار.

من جانب آخر، أشارت السفيرة وفاء بسيم، منسق الدورة التدريبية، ومندوب مصر الدائم الأسبق لدى الأمم المتحدة بجنيف، إلى أنه تم صياغة هذه الدورة التدريبية على نحو يتيح تطوير قدرات الدبلوماسيين الاقتصاديين الأفارقة، لا سيما من خلال موضوعات ادارة الأزمات ومهارات التفاوض، وأدوات اجتذاب الاستثمار، وكيفية الترويج الفعال لصورة ذهنية إيجابية عن الدول الأفريقية، بما يدعم تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية المشار إليها يتم تنظيمها بجهد مشترك من وزارة الخارجية المصرية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي وبعض أبرز المؤسسات المتخصصة في مجال التنمية والتدريب.

سفارة مصر في واشنطن تستضيف دورة تدريبية للدبلوماسيين الاقتصاديين الأفارقة

سفارة مصر في واشنطن تستضيف دورة تدريبية للدبلوماسيين الاقتصاديين الأفارقة

سفارة مصر في واشنطن تستضيف دورة تدريبية للدبلوماسيين الاقتصاديين الأفارقة