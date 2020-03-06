شكرا لقرائتكم خبر عن «شكرى» وقرقاش يبحثان الأزمات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، الدكتور أنور قرقاش، أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزيرين أكدا قوة العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التى تجمع البلدين، والتطوُر الملحوظ الذى تشهده أوجه التعاون الثنائى، وأهمية الاستمرار فى الدفع قدماً بمختلف أُطر التعاون خلال الفترة المُقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التى تشهدها الساحة الإقليمية، لا سيما على المشهديّن الليبى والسورى، مع التأكيد على رفض التدخلات الإقليمية فى شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح أن «شكرى» أعرب عن موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربى، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعربى.