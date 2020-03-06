شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: 10 آلاف طفل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف للتنشئة السليمة وتحقق المصلحة الفضلى للأطفال، لأن الأسرة هى المكان الطبيعى لنشأة الطفل، ونحلم بمصر بلا مؤسسات، مشيرة إلى أن عدد الأسر التى تكفل أطفال، قاربت 11 ألفا و200 أسرة ويوجد داخل مؤسسات الرعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل.

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وأضافت «القباج» فى كلمتها خلال احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمتدربى البرنامج التدريبى على الدليل الإرشادى لمنظومة الأسر البديلة، الخميس، أننا نستهدف التوسع فى منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات وميكنة المنظومة بالكامل وتوفير دورات تدريبية لرفع قدرات الأسر الكافلة وإثقالها بالخبرات المختلفة، وتوفير آليات متابعة مستمرة وقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار مع أهمية دور الإعلام فى نشر الوعى الكافى بالمنظومة، وتغيير الصور النمطية داخل المجتمع عن الكفالة.

وأوضحت أن ملف الحماية الاجتماعية مرتبط بملف الفقر، وعندما نتحدث عن ملف الحماية الاجتماعية، فنحن نتحدث عن حماية اجتماعية متكاملة تتضمن محاور متكاملة من الحماية والرعاية والتأهيل والتنمية والدمج.

شهد حفل التكريم توزيع الشهادات على 34 متدربا من مسؤولى الرعاية البديلة بالإسكندرية والجيزة، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للأسر البديلة، وعدد من الجمعيات الشريكة ممن اجتازوا التدريب فى النسخة الأولى للتدريب، الذى يستهدف تدريب 51 شخصا على مستوى محافظات الإسكندرية والجيزة والشرقية وأسيوط، تمهيدًا للتعميم على مستوى الجمهورية، حيث تضمن التدريب 3 مراحل تتضمن البرنامج التمهيدى، والتقييم الفنى وكيفية تطبيق الدليل الإرشادى، والتعريف بالمنظومة الجديدة للأسر البديلة.