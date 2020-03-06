شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مطروح تحصد لقب «الجامعة المثالية» في ملتقى «قائدة الغد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إلى حصول الجامعة على لقب «الجامعة المثالية» على مستوى الجامعات المصرية المشاركة في الملتقى التثقيفي الثاني «قائدة الغد»، كما حصلت الطالبتان سارة فوزي بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، ريهام سلامة بكلية التربية للطفولة المبكرة على لقب «الطالبة المتميزة»، وحصلت نورهان خطاب الطالبة بكلية الآثار واللغات على لقب «أميرة الملتقى».

وأضاف أن طالبات الجامعة يشاركن ضمن فعاليات الملتقى، والذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة في الفترة من الأول حتى الخامس من مارس الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الملتقى يقام تحت شعار «قائدة الغد»، ويضم العديد من الأنشطة التثقيفية، الرياضية، والترفيهية، بالإضافة لإلقاء الضوء على القيم الإيجابية، فن القيادة، التعاون، وأهمية العمل الجماعي، وذلك بمشاركة 21 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة للمعاهد العليا.