شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبدالحميد: «السماسرة» سبب استبعادي من تدريب الأندية الُكبري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن السماسرة سبب استبعادي من تدريب الأندية الكبري خلال السنوات الماضية.
وقال عبدالحميد في برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «السماسرة مسيطرين على مجالس إدارت جميع الأندية المصرية وهم الآن يمتلكون الكرة المصرية وبدأوا في شراء الأندية وأصبحوا أصحاب فرق الكرة».
وأضاف: «مع الوقت سنجلس في بيوتنا سيتولي السماسرة جميع المناصب خلال السنوات المقبلة».
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