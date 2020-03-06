شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بسبب أعمال الإصلاح لكوبرى العاشر من رمضان (تعرف على البدائل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية وتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال إصلاح أرضية «الأيبوكسى» لكوبرى العاشر من رمضان. وسيتم الغلق الجزئى (لنصف الاتجاه) القادم من مجرى العيون تجاه مناطق كورنيش النيل لمدة ليلة واحدة فقط لمسافة 50 مترا من الساعة 12 ليل يوم الخميس الموافق 5/3/2020 وحتى الساعة 4 مساء يوم الجمعة 6/3/2020.

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