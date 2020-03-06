شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش تقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أراضي أملاك الدولة، برئاسة المهندس ياسر محمود، لافتاً إلى أنه تم تقدير 62 حالة من أراضي أملاك الدولة لرفعهم للمساحة العسكرية لإنهاء إجراءات التقنين بشأنها.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعادل بزاوي، مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، والمهندس ياسر محمود حسين، والمهندس ناجي فؤاد السعيد، والمهندس أيمن عبدالباري، والمهندس رضا البدراوي سرحان، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأعضاء اللجنة لتتمين الأراضي بوزارة الزراعة.