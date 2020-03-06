شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي يرفض استمرار التضحية بالمهاجرين واللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ) إلى دراسة جدية لقضية اللاجئين ومحنة النازحين في الشرق الاوسط وسط التصعيد العسكري في سوريا والاشتباكات المباشرة بين القوات التركية والسورية ونحث بإيجاد حلول سياسية للأزمات والصراعات المستمرة، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.

وأكد الملتقي في بيان له، الخميس، أعلنت تركيا مؤخرًا عن فتح حدودها الغربية أمام المهاجرين واللاجئين لتكون معبرًا إلى الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى تجمع أكثر من 13 ألف شخص لاجئ من جنسيات مختلفة على الحدود البرية التركية مع اليونان،مضيفا وضع هذه الخطوة وأطرها بشكل أساسي كتكتيك للضغط على الاتحاد الأوروبي «للوفاء بوعوده» وتقديم دعم أفضل لتركيا لاستضافتها للاجئين. الأمر الذي يشير إلى نقض تركيا اتفاقها لعام 2016 مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق الأشخاص إليه مقابل دعم مالي يصل مقداره إلى 6 مليارات يورو.

وأشار البيان إلى انه أسفرت هذه التطورات بشكل أساسي عن تحرك الآلاف من المهاجرين نحو أوروبا، حيث قوبلوا بالعداء والقمع العنيف على الحدود التركية- اليونانية المدججة بالسلاح،موضحا استجابت السلطات اليونانية -عبر تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأخيرة-بتطبيق الفقرة 6 لنظام الاتحاد الأوروبي 2016/399 فيما يتعلق بحوكمة الحدود الداخلية والخارجية بشكل أدى إلى وصم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتجريمهم .

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ولفت البيان إلى أنه أسهمت حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19) عن تعظيم هذه المشاعر العدائية، من خلال ذكر ميتسوتاكيس أن «قضية المهاجرين تتخذ الآن بعدًا جديدًا، حيث تشمل التدفقات إلى اليونان أشخاصًا من إيران- بما يشمل العديد من المصابين بفيروس كورونا- والذين مروا أيضًا عبر أفغانستان»، معقّبًا أيضًا أن حكومة اليونان «ستبذل كل ما في وسعها لتجنب ظهور الفيروس».

وسلط البيان الضوء على تصريحات رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بشأن العواقب المحتملة لهذه التطورات «التي تسبب معاناة إنسانية لا تطاق وتعرض المدنيين للخطر»ونؤكد عليها، كما ندعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى ترجمة هذه الكلمات إلى أفعال.مما يتطلب التزامًا أقوى من جانب الاتحاد الأوروبي عبر: وضع إجراءات مناسبة لمعالجة طلبات اللجوء، والتعاملمع نحو 20 ألف شخص تقطعت بهم السبل على جزر اليونان، وقبول أعداد كافية من اللاجئين وطالبي اللجوء.

ورفض البيان أعضاء ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ)و نعبر عن ألمنا عن الإجراءات والتوجهات التي تضحي بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ككبش فداء للمكائد السياسية. وندين تراجع بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا الرسمي الصادر في 18 مارس 2016 والالتزام «بتقديم بديل للمهاجرين يجنبهم تعريض حياتهم للخطر.» بالاضافة إلى انه لم يتم العمل على التقليل من المخاطر الحالية، بل وظهرت أخطار جديدة، وبالتأكيد نرفض استمرار التضحية بالمهاجرين واللاجئين بكل العالم، ونؤكد التزامنا بحشد التأييد والمناصرة لمنح اللاجئين وطالبي اللجوء حقوقهم في بلدان اللجوء.

وحث البيان المجتمع الدولي على عدم إقحام اللاجئين في الصراعات السياسية بين الدول والتزام بالمسؤولية الدولية من قبل المجتمع الدولي فيما يتعلق بتطبيق معايير القانون الدولي والاتفاقات المتخصصة،وفتح أبواب اللجوء والهجرة الآمنة،وتفعيل إجراءات وجهود الإنقاذ في البحر المتوسط وإعمالها