شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع انزلاق سيارتك على الطريق بسبب الأمطار.. تعرف على نصائح المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة المرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث فى حالة قيادة السيارات تحت الأمطار، حيث يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار، والتحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

وناشدت إدارة المرور السائقين بمضاعفة مسافة الأمان بين السيارات للتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل، حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، مناشدًا المواطنين بالالتزام بتلك التعاليم التى وضعها رجال المرور حفاظًا على أرواح قائدى السيارات.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه لتفادى الحوادث أعلى الطرق يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة "أمطار - ضباب - عواصف".