بدء تسليم طلاب أولى ثانوى شريحة الإنترنت استعدادًا لامتحان مارس الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المديريات التعليمية تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام شريحة الإنترنت بالتنسيق مع المصرية الاتصالات استعدادًا لامتحان مارس الإلكترونى المقرر له أن ينطلق 22 مارس الجارى.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن شريحة الإنترنت سيتم تسليمها للطلاب مجانًا، حيث يتم التعاقد مع الطالب أو ولى أمره للحصول على الشريحة وفقًا لضوابط الشركة المصرية للاتصالات.

بدأت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحان مارس الجارى لطلاب أولى ثانوى والذى يعقد إلكترونيًا على التابلت، حيث أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن المدارس الثانوى جاهزة إلكترونيًا وتكنولوجيًا لعقد الامتحانات فى موعدها المحدد 22 من الشهر الجارى، مضيفة أن أكثر من 2500 مدرسة جاهزة تكنولوجيا لعقد الاختبارات.

وأضافت المصادر، أن المدارس قامت خلال الفترة الماضية بتعليق جدول الامتحانات فى المدارس حتى يشعر الطلاب بأهمية الامتحان لكونه بدون درجات وقد يتصور بعض الطلبة أن الاختبار غير مهم، مشددة على أن الامتحان الذى يعقد للطلاب بعد أيام هو بمثابة بروفة مهمة وحقيقة على امتحان أخر العام الذى يعقد إلكترونيا وبدرجات، لأن الطالب يعيش أجواء الامتحان الإلكترونى بشكل يجعله يقيس مهاراته فى التعامل مع الأسئلة الإلكترونية من خلال التابلت.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من التغيب عن الامتحان، لأنه تدريب حقيقى وعملى على الامتحان الإلكترونى وحتى لا يكون لدى الطلاب أى مبرر بأنه لم يتم تدريبهم على أسئلة الامتحان، مؤكدة أن الامتحانات هدفها تدريب الطلاب أولاً على التقييم الجديد والأسئلة الإلكترونية ثم التعامل مع هذه الأسئلة من خلال التابلت، مشيرة إلى أن الأسئلة التى تأتى فى امتحان مارس ستكون من خلال بنوك الأسئلة وفيما درسه الطالب منذ انطلاق الفصل الدراسى الثانى.