شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 8 ساعات مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد 5 أحياء بالجيزة، مساء اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع ضخ المياه لمدة 8 ساعات تبدأ فى الـ10 مساءً، اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ6 من صباح غدٍ السبت، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال العمرة السنوية للمحطة التيشكى بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى أحياء (جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور) .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشآت الخاصة والعامة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك المدة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .

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وفى سياق أخر، كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد، أنه جارى تنفيذ خطة لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائرى نطاق المحافظة حيث تم تكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والأحياء والمراكز المختصة باستبدال المواقف العشوائية الموجودة أعلى الطريق الدائرى بمواقف رسمية للتسهيل على المواطنين فى التنقل وحفاظًا على سلامتهم، ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بإزالة أى مظاهر غير حضارية بنطاق الطريق الدائرى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها بطول مسار الطريق الدائرى نطاق محافظة الجيزة للوقوف على أى تقصير للتوجيه بالحل، حيث وجه راشد هيئة النظافة والتجميل بوضع صناديق للقمامة بجوار سلالم الطريق الدائرى، وتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة أى مخلفات أو رتش بجوار الطريق الدائرى والسلالم مع توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات التى تسىء للمظهر الحضارى للطريق .

كما شدد محافظ الجيزة، على حظر تكسير الأسوار الخرسانية بالطريق لصنع مخارج عشوائية، مؤكداً على التعامل بحسم مع هذه الممارسات غير الصحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.