اليوم.. افتتاح معرض للأشغال والحرف اليدوية بالمتحف الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

يفتتح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، اليوم الجمعة، معرضًا فنيًا للأشغال والحرف اليدوية التقليدية تحت عنوان "الأيدي الناعمة"، بالتزامن مع احتفالات المتحف باليوم العالمي للمرأة.

وبحسب بيان اليوم، قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إن المعرض يضم 300 منتج للحرف اليدوية تتنوع بين الأخشاب والخزف والجلود والتطريز باستخدام الحرير ومجسمات من الصلصال الحراري ولوحات من الحبر والزيت، وهي نتاج أعمال 30 سيدة شاركن في ورش تعليمية تم تنظيمها بالمتحف.

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وأضاف ممدوح أنه على هامش المعرض ينظم القسم التعليمي بالمتحف معرضا للصور الفوتوغرافية للأطفال، يليه جولات إرشادية بقاعات المتحف.

وفي سياق متصل، ينظم متحف قصر محمد علي بالمنيل، يوم الأحد المقبل، ندوة تحت عنوان "حكاوي المماليك"، تلقيها الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني.

وقال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، إن الندوة تناقش ثلاثية رواية أولاد الناس للكاتبة، والتي تعد من أكثر الروايات مبيعًا في معرض الكتاب هذا العام، وهي تتناول عرض لعصر المماليك، وأسرار هذه الحقبة الرائعة.​