مصر | "لاعب الأهلي في ورطة".. 5 محطات في اتهام "صالح جمعة" بدهس شاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاعب الأهلي في ورطة".. 5 محطات في اتهام "صالح جمعة" بدهس شاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بالجيزة، كواليس وتفاصيل صادمة في واقعة اتهام "صالح جمعة" لاعب النادي الأهلي، بدهس شاب في عقده الثالث من العمر أثناء خروجه من عمله صباح الأربعاء، الكائن بشارع النيل بمنطقة الجيزة، حيث صدمه بسيارته وفر هاربًا.

وترصد لكم بوابة الخليج 365 محطات اتهام اللاعب بهذه التهمة.

المحطة الأول.. إخطار من مستشفى مصر الدولي

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" 31 عامًا، يعمل فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به، وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، صالح جمعة.

المحطة الثانية.. تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة، في الواقعة، أنه بالكشف عن لوحات سيارة اللاعب تبين أنها ملك شقيق اللاعب، ويدعى عبدالله جمعة، و طلبت تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروفها وملابساتها

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المحطة الثالثة.. الاستماع شهود العيان

استمعت جهات التحقيق لعدد من الشهود، الذين أكدوا صحة الواقعة، وأن صالح جمعة هو الذي يقود السيارة، فيما أمرت النيابة لاستماع لأقواله.

المحطة الرابعة.. الاستماع لأقوال المصاب

بسؤال المصاب، اتهم اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي الذي يعمل به.

وأفادت التحقيقات، أن حالة المصاب بعد دهسه بالسيارة، مستقرة إلى الآن، وتبين أنه أصيب بكدمات متفرقة في جسده، وكسر في عظمة الأنف.

المحطة الخامسة.. نتائج تفريغ كاميرات المراقبة

تسلمت النيابة العامة، بالجيزة، نتائج فحص كاميرات المراقبة، والتي أوضحت أن شخص يقود سيارة ملاكي ماركة "Bmw" بسرعة فائقة ما أدى لاصطدام شخص أثناء وقوفه بطرف الطريق في انتظار أتوبيس للذهاب لمنزله بعد انتهاء عمله، وفر هاربًا.