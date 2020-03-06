مصر | نهاية غير متوقعة.. القصة الكاملة للطالبة "وعد" بعد هتك عرضها على يد مدرسها بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهاية غير متوقعة.. القصة الكاملة للطالبة "وعد" بعد هتك عرضها على يد مدرسها بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضاربت الأقوال أمام النيابة عندما استمعت لشهود العيان، في واقعة تحرش مدرس يبلغ من العمر 56 عامًا، بطالبة في عمر ابنته، فمنهم من أشاد بأخلاقه، ومنهم من أيد كلام الفتاة بتعرضها للتحرش، ولذلك أخلت النيابة سبيله.

بلاغ من الأم ضد المدرس

البداية كانت عندما تلقى ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "وعد"، بالصف السادس الابتدائي 12 عاما، يتهم مدرسًا يدعي "عادل" 56 عاما، يعمل ذات المدرسة التي بها الطفلة باستدراج نجلتها لإحدى الغرف الكائنة بالمدرسة لهتك عرضها والتحرش بها، فتم القبض على المدرس.

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٤٨٠٤ لسنة ٢٠٢٠، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أقوال الطالبة المجني عليها

وقالت الطالبة خلال تحقيقات النيابة، إن المدرس كان يطلبها ليساعدها في الدروس، ويوم الواقعة، طلب من طالبة أخرى أن تجلب له كوبًا من القهوة إلى غرفة المكتبة، وفور ذلك طلب منها أن تنادي الطالبة "وعد"، لتحضر له القهوة إلى المكتبة بدلا منها.

وتابعت، أنه فور دخولها للغرفة، فتح "سوستة" البنطلون ولمس جسدها وهتك عرضها، فحدثت صدمة للفتاة، وهربت على إحدى المدرسات بالمدرسة لاحتوائها.

وكشفت الفتاة في التحقيقات، أنه بعد ارتكاب المدرس ذلك طلب منها تكرار نفس الفعل، وعندما رفضت، هددها بإسقاطها في بعض المواد، فقررت على الفور إبلاغ والدتها وأشقائها.

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أقوال المدرس المتهم

واستمعت نيابة العجوزة، لأقوال المدرس المتهم، ويدعى "عادل"، ٥٦ عامًا، حيث أكد أنه لم يرتكب هذه الواقعة، لافتًا إلى أنه يعرف الطفلة وكان يعاملها مثل ابنته، مضيفًا أنه لم يطلب هذا الفعل، لأنه مدرس داخل المدرسة والجميع يحترمه، وطلب شهادة المدرسين لعلمهم بأخلاقه، زاعمًا أنه كان يساعدها في دراستها.

استدعاء معلمي المدرسة

بناءا على ذلك، أمرت النيابة باستدعاء الأخصائية الاجتماعية وعدد من المدرسين لسماع أقوالهم.

أقوال معلمي المدرسة

وجاءت أقوال المدرسين مؤكدة لكلام المدرس، وأنه ذو أخلاق جيدة، ويعمل برفقتهم في المدرسة منذ زمن، بينما قالت الأخصائية الاجتماعية في المدرسة أقوالًا مطابقة لأقوال الفتاة.

قالت الأخصائية الاجتماعية: "يوم الواقعة شاهدنا الطالبة في حالة انهيار، وعند سؤالنا لها ماذا حدث؟، حكت لنا ما وقع عليها من هتك عرض على يد المدرس، فحاولنا تهدئتها حتى تأتي أسرتها لاستلامها، وعند سؤالنا للمدرس عن الواقعة أنكر حدوث أي شئ".

قرار النيابة: إخلاء سبيل

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، إخلاء سبيل المدرس ويدعى "عادل"، المتهم في واقعة هتك عرض طالبة بالصف السادس بإحدى مدارس العجوزة، بعد سماع أقوال الشهود.