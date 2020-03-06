مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. سوداني يطعن عامل في بولاق الدكرور.. وجثة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. سوداني يطعن عامل في بولاق الدكرور.. وجثة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

لمعايرته على بشرته السمراء.. سوداني يطعن عامل في بولاق الدكرور

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل طعن شاب سوداني الجنسية، لعامل بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، إذ تبين أنه وقعت مشاجرة بينهما لمعايرة العامل للشاب السوداني الجنسية على بشرته السمراء.

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

تستكمل الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها حول واقعة دهس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي لشاب بسيارته، بشارع النيل بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، بعدما رصدت كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الحادث اصطدام سيارة لاعب نادي الأهلي بالشاب المصاب، وفره هاربًا.

Advertisements

إخلاء سبيل المدرس المتهم في واقعة هتك عرض "طالبة العجوزة"

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، إخلاء سبيل المدرس، المتهم في واقعة هتك عرض طالبة بالصف السادس بإحدى مدارس العجوزة، بعد سماع أقوال الشهود.

"صفعة على الوجه".. تحريات المباحث في قتل طفل على يد والده بالقاهرة

كشفت تحريات المباحث في واقعة قيام سايس بقتل ابنه داخل منزله بالمقطم، أن المتهم تعدى بالضرب على الطفل وصفعه على وجهه داخل منزله بسبب لهوه وحدوث ضوضاء وأحداث كدمات فى مختلف الجسم مما أدى إلى وفاته في الحال.

المشدد 10 سنوات وغرامة لموظف شركة اتصالات تاجر بالحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم "ا. م " موظف بشركة اتصالات بالسجن 10 سنوات وغرامة مائة الف جنيه تاجر بالحشيش في مدينة نصر.

