مصر | شكوى لوزير التعليم بسبب "تابلت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوى لوزير التعليم بسبب "تابلت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ، المحامي، بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني قال فيها إنه تم سرقه "تابلت" مدرسي من إحدى الطالبات، من داخل مدرسه بمحافظة المنوفية.

ولفت المحامي، إلى أنه تم تحرير محضرًا بواقعه يحمل رقم 7422لسنه 2020جنح، مركز قويسنا، وشكوى على موقع الإلكتروني للوزارة، وتلقى ولي أمر الطالبة توجيهات من إدارة المدرسة بشراء "تابلت" عادي من الأسواق، وسيتم تمكين السارق من الدخول على "سيستم" التعليم الثانوي.

واستطرد محفوظ: بهذا المنطق يستطيع أي نوع من الأجهزة اللوحية بمساعده مسئولي التعليم الدخول إلى "السيستم"، ما يعطي فرصه لـ"الهاكر"، وبث البرامج الخبيثة والتلاعب بنتائج الامتحانات أو نشر مواد إباحية على "تابلت" التعليم الثانوي.