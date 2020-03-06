أخبار مصر | موجز البرلمان| انتقادات برلمانية بشأن موقف السودان من سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجز البرلمان| انتقادات برلمانية بشأن موقف السودان من سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:

• وكيل "إفريقية النواب": السودان تسعي لمصالحها الخاصة مع الجانب الإثيوبي وليس بعلاقتها التاريخية مع مصر

قال اللواء صلاح عفيفي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن موقف دولة السودان واضحا منذ بداية قضية سد النهضة، مشيرًا إلي ان تحفظها علي قرار وزراء الخارجية العرب في دعم حقوقنا المالية كان متوقعا، حيث انها تسعي لمصالحها الخاصة مع أثيوبيا وليس بعلاقتها التاريخية مع مصر.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن مصر دائما تنظر إلى دولة السودان علي أنها جزء منها وعلي أن الشعب المصري والسوداني الشقيق شعبا واحدا، ولكننا في المقابل نجد أن السودان دائما ما تنحاز إلى الطرف الإثيوبي وأقرب لإثيوبيا من مصر وتسعي للمصلحة الشخصية التي تربطها بالجانب الإثيوبي.

• عضو "دفاع البرلمان": ملف سد النهضة مسألة حياه أو موت بالنسبة لمصر

قال العميد حماده القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن تحفظ السودان على قرار الجامعة العربية الداعم لمصر في مفاوضات سد النهضة، يؤكد أن هناك مؤامرة واضحة على مصر من جانب الدول خارجية تعمل في الخفاء تحت اسم السودان وإثيوبيا، للقضاء على التنمية في مصر.

وشدد "القسط" في تصريح لبوابة الخليج 365، أن ملف مياه سد النهضة مسألة حياه أو موت بالنسبة لمصر، وستظل مصر تجرب جميع الطرق والمفاوضات السلمية، مؤكدًا أنها لم ولن تفرط في قطرة واحده من المياه مهما حدث، أن مصر.

• برلماني يحذر من انتشار الكمامات والمطهرات المغشوشة

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة، ووزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، بشأن ظهور كمامات ومطهرات مجهولة المصدر وغير مصنعة وفقا للأكواد والمعايير الصحية السليمة؛ لمواجهة الإقبال على الطلب الذي ظهر مؤخرا نتيجة انتشار فيروس كورونا.

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• برلماني: تزوير فحوصات ما قبل الزواج سبب ارتفاع نسب الطلاق

تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير العدل المستشار عمر مروان، حول تحايل المقبلين على الزواج على شرط استخراج شهادة الفحوصات الطبية قبل الزواج، مشيرا إلى أنه طبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، فإن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف، وأنها كانت سببا في الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته.

• برلماني يتساءل عن مدى قانونية مبادلة الأصول لتسوية المديونيات

تقدم محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن تسوية المديونيات عن طريق مبادلتها بأصول مميزة بما فيها دين التأمينات، لافتا إلى أن وزارة المالية نشرت تقريرها السنوي للعام المالي 20182019، تحت عنوان الإصلاحات الهيكلية في السياسة المالية للدولة وتحسين إدارة الدين.

• رئيس "الوفد" يتشكل لجنة لاختيار المرشحين بانتخابات النواب والشيوخ بالقاهرة

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد قرارا بتشكيل لجنة إعداد واختيار المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القاهرة.

وتضمن القرار تكليف النائب الوفدي عيد هيكل، بإعداد واختيار المرشحين في قطاع شرق القاهرة، وتكليف المهندس حسين منصور بإعداد واختيار المرشحين بقطاعين جنوب وغرب القاهرة، وتكليف طارق سباق بإعداد واختيار المرشحين المحتملين بقطاع شمال القاهرة.

• "أبو شقة" يعين نجلته مساعدًا لرئيس حزب الوفد

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين نجلته الدكتورة أميرة بهاء الدين أبو شقة، مساعدًا لرئيس الحزب لشئون التخطيط والمتابعة.