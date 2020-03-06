أخبار مصر | القاهرة والجيزة يستعدان للأمطار بنشر معدات الشفط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة والجيزة يستعدان للأمطار بنشر معدات الشفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدت محافظتا الجيزة والقاهرة، منذ قليل، للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعة القادمة، بنشر معدات شفط المياه بالتنسيق مع شركات الشرب ومياه الصرف الصحي، وفقًا لخرائط المناطق التي تتجمع فيها المياه.

وانتشرت المعدات على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى الشوارع التي تضم كثافة سكانية، كبيرة وطرق حيوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط الرياح.