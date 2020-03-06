شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا.. أبرزها استخدام الكلور فى التنظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الحرص الشديد من أمانة مجلس النواب، نحو تعزيز الإجراءات الاحترازية والتوعية من فيروس كورونا، نظم المجلس ندوة تثقيفية بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى القصر العينى الدكتورة أماني أبو زيد.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز الإرشادات الطبية للوقاية من الفيروس حسبما أكدت الدكتورة أمانى أبو زيد:

1- النظافة هى خط الدفاع الأول ضد "كورونا".

2- تقليل التعامل مع الحيوانات الحية باعتبارها ناقلة للفيروس.

3- التأكيد على أهمية استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة.

4- أثبتت الدراسات أن استخدام الكلور فى التنظيف يقضى على الفيروس الموجود على الأسطح.

5- الجلوس بالبيت كنوع من العزل الذاتى حال الإصابة بالأنفلونزا، لحين التأكد من عدم إصابته بالفيروس.

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6- ضرورة الاهتمام بطهى الطعام بشكل جيد.

7- الابتعاد عن المأكولات خارج المنزل.

8- عدم الاقتراب من الأشخاص لمسافة أقل متر.

9- استخدام المياه والصابون باستمرار على مدار اليوم بمعدل كل ساعة.

10- الحرص على عدم لمس الوجه أو العينين بشكل متكرر على مدار اليوم.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت فى وقت سابق عن إجراء تحاليل لـ1904 حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى أول أمس الأربعاء، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا حالتى الشخصين الأجنبيين واللذين تم الإعلان عنهما مسبقًا.

وأضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه لم يثبت إيجابية أى حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد فى مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبى كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr"له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحى، وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة، وغادر الحجر الصحى.