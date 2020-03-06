شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات المرور للقيادة أثناء موجة الأتربة: خفض السرعة ومضاعفة مسافة الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة:

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

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- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للدفء نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط الرياح.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط الرياح، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا بارد ليلا ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا الحرارة نهارا بارد ليلا، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.