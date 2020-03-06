شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعيد فتح الحرمين بعد إغلاقهما مؤقتا لتعقيمهما ضد "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمى اليوم الجمعة أن السعودية أعادت فتح مسجد الحرم فى مدينة مكة والمسجد النبوى فى المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار الفيروس. كما قالت إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 بعد العودة من خارج المنطقة.

ومن جانبه، أكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة يأتى استكمالاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ولإبقاء بيئة الحرمين الشريفين كما هى بيئة مثالية نموذجية خالية من الأمراض والأوبئة، ويوضح بجلاء حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وبين فى بيان له، أن الإجراءات الاحترازية شملت عدم السماح بالاعتكاف أو الافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات إلى الحرمين الشريفين، وإغلاق مشارب زمزم، كما شملت إغلاق المسجد القديم من الحرم النبوى الشريف.

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وأوضح: أن هذه الإجراءات تقتبس ضياءها من قواعد الشريعة الغراء، التى جاءت بضرورة حفظ النفس والبدن، وسد الذرائع، وتوقى الأمراض والأوبئة.

وذكر أن الرئاسة بكامل طاقمها على أهبة الاستعداد وتبذل أقصى الجهود لخدمة قاصدى الحرمين الشريفين بما يمكنهم بإذن الله من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد بالتعاون الكبير بين الرئاسة وكافة الجهات المعنية ذات العلاقة سواءً الأمنية أو الحكومية أو الخاصة، منوهاً بسرعة التجاوب والتفانى المطلق تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

ورفع الرئيس العام شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان على ما يولونه للحرمين الشريفين من عناية واهتمام ومتابعة كريمة وتوجيهات سديدة جعلها الله فى موازين حسناتهما.