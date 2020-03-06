مرفق الكهرباء يحذر من عدم تغطية المقابس الكهربائية: يعرض المستخدم للخطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك بعض العادات اليومية الخاطئة يقوم بها العديد من المواطنين أثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل، ويوضح الجهاز بعض العادات اليومية الخاطئة التى يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء، وهى كالآتى: 1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر. 2- عدم فصل الكهرباء عن أى جهاز بعد استخدامه. 3- تغطية كل المقابس الكهربائية التى لا تستخدم. 4- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات. 5- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة. 6- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل. 7- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش. 8- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية فى الممرات والمداخل. الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية: 1. تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها. 2. إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء. Advertisements 3. على أن يقوم الشاكي: • باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة. • واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة. يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، وهى كالآتى: 1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر. 2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org 3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم. 4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] 5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

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