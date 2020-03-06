شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تدعو هالة زايد لحضور اجتماع بشأن التأمين الصحى وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، تبدأ من الأحد وحتى الأربعاء، حيث من المرتقب حضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل، وذلك من أجل الاستماع إلى بيان الوزارة حيال التوصيات الصادرة عن اللجنة أثناء اجتماعها يوم الثلاثاء بتاريخ 25/2/2020 لمناقشة التقرير المالى النصف سنوى المحال بتاريخ 10/2/2020 لهيئة التأمين الصحى الشامل، وآخر المستجدات عن فيروس كورونا.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت موسى الشرقاوى، بشأن احتياج مستشفى ملوى إلى جهاز أشعة مقطعية 160 لوجود وحدة قسطرة بها وبعض الأجهزة الأخرى، و​طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت موسى الشرقاوى، بشأن انضمام مستشفى ملوى لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن صدور قرار وزيرة الصحة والسكان بضم مستشفى ملوى العام - محافظة المنيا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم إحلال وتجديد مستشفى الرمد – مركز سمالوط - محافظة المنيا.