شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: تأكدنا من سلامة المقار قبل انطلاق الإعادة بـ"تكميلية ملوى" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، سواء على مستوى انتخابات الخارج أو الداخل.

وأضاف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الهيئة من خلال لجانها الداخلية، تأكدت من سلامة المقار الانتخابية وجاهزيتها لعملية الاقتراع، سواء كانت فى الخارج والمتمثلة فى مقار السفارات والقنصليات، أو فى مقار اللجان بالداخل حيث تجرى الانتخابات بالدائرة على مستوى 153 لجنة فرعية يشرف عليها 182 قاضيًا، بينما عدد من لهم حق التصويت فى دائرة ملوى بالمنيا 444 ألفًا و867 ناخبًا.

وتنطلق اليوم الجمعة فى التاسعة صباحا – بحسب توقيت كل دولة – جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى، والتى يتنافس فيها المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان، حيث تتواصل عملية الاقتراع على مدار يومى الجمعة والسبت.

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وبدأت أمس الخميس فترة الصمت الانتخابى، للمرشحين وتستأنف مرة أخرى الدعاية الانتخابية بالنسبة لانتخابات الداخل، عقب انتهاء الاقتراع فى الخارج، الأحد 8 مارس، فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة فى موعد أقصاه 17 مارس.

وفى السياق نفسه، تواصل اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، فى تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، حتى بعد غدا السبت 7 مارس الجارى.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت من قبل فوز رجل الأعمال محمد أبو العنين بمقعد دائرة الجيزة من الجولة الأولى لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر إعلان نتائج دائرتى الجيزة وملوى، أن نسبة الحضور فى دائرة الجيزة بلغت 16.85%، حيث حضر 44896 ناخبًا، بينما جاءت نسبة الحضور فى دائرة ملوى بالمنيا 17.92%، حيث حضر 79733 ناخبًا.