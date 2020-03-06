شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حزمة إرشادية لنجاح عملية تلقيح نخيل البلح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية تلقيح نخيل البلح، ينشر"الخليج 365"، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التى أصدرتها الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمعهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، تتضمن وصايا ونصائح للمزارعين تساعدهم فى مكافحة آفات التى تصيب ثمار النخيل، وتضمن النشرة ارشادات عامة لمكافحة افات الثمار، أهمها:

-رش رأس النخلة خلال الشتاء لتخلص من الافات الموجودة بها في حالة فترة سكون او بيات شتوى وكذلك التخلص من الحشائش الموجودة بالمزرعة حيث تعتبر ماؤى لحلم الغبار خلال فترة الشتاء.

-استخدام مصائد الضوئية لجذب افات ثمار النخيل لخفض تعداد الافات ومعرفة ميعاد ظهورها حتى يمكن اختيار الميعاد المناسب لتدخل الكيماوى او المكافحة الحيوية.

-عدم استخدام كيزان المذكرة المصابة بدودة البلح الكبرى حتى لاتنتقل الاصابة الى الاناث اثناء عملية التلقيح وكذلك التخلص من اغلفة الكيزان المذكرة والمؤنثة لانها تعتبر ماوى لهذة الحشرة.

-فى حالة وجود اصابات بدودة البلح الكبرى او دودة البلح الصغرى ( الحميرة) يتم الرش بعد العقد مباشرة او استخدام المكافحة الحيوية.

-لوقاية من حلم الغبار فى المناطق التى ظهر بها الاصابة من العام الماضى يتم الرش بالكبريت الميكرونى مرتين على الاقل وبين الرشاشة والاخرى 21 يوم بداية من شهر يونيو وفى حالة ظهورالاصابة يتم استخدام المبيدات الاكاروسية الموصى بها وبين الرشاشة والاخرى 21 يوم.

-يتم تكيس الثمار مع بداية التلوين لوقاية من الافات وخصوصا دودة ابودقيق الرمان وقبل اجراء التكيس للثمار يتم اجراء رش وقائى لثمار اذا لم يتم استخدام مكافحة الحيوية.

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-فى نهاية الموسم يتم جمع ثمار البلح الموجودة في إبط الأوراق والمتساقطة على الأرض وكذلك جمع كل أنواع الثمار الأخرى المتساقطة والتى يمكن ان تصيبها الحشرات مثل الموالح والعنب والرمان لانها تعتبر مصدر لاصابة لعام المقبل.

-عدم خلط البلح المتساقط مع السليم حيث يؤدى ذلك إلى رفع معدلات الإصابة إن وجدت.

-عدم تخزين الثمار لمدة طويلة في المزرعة تحت ظروف غير جيدة .

-عدم تخزين التمور في مخازن لا تستوفى شروط التخزين الجيد.

تغطية الثمار بعد الجمع مباشرة عند تركها فترة فى الحقل قبل النقل للمخزن وخصوصا ليلا لان معظم افات الثمار تنشيطا ليلا.

-التعبئة في صناديق نظيفة تم تطيهرها قبل التعبئة.

-ترك ممرات في المخازن وترك مسافة بين ارتفاع الصناديق والسقف لا تقل عن متر لسهولة انتشار الغازات التي تستخدم في مكافحة افات المخازن وسهولة اخذ العينات لمعرفة نسبة الاصابة ومتابعة الاصابة فى الثمار خلال فترة التخزين.

-جمع التمور الناضجة على النخيل بعد النضج مباشرة وعدم تركها بدون جمع لمدة طويلة حيث تتعرض بذلك للإصابة.