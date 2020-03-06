اليوم.. انطلاق جولة الإعادة لتصويت المصريين فى الخارج بـ"تكميلية ملوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق في التاسعة صباح اليوم الجمعة، جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوي بالمنيا، وذلك للمصريين المقيمين في الخارج، وتستمر لمدة يومين، فيما تبدأ جولة الإعادة بالدائرة للمصريين في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس، وتجرى الإعادة في الدائرة بين المرشحين، عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج اليوم الخميس 5 مارس، وتستأنف مرة أخرى الدعاية الانتخابية عقب انتهاء الاقتراع في الخارج، الأحد 8 مارس.

فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة فى موعد أقصاه 17 مارس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت من قبل فوز رجل الأعمال محمد أبو العنين بمقعد دائرة الجيزة من الجولة الأولى لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

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وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر إعلان نتائج دائرتي الجيزة وملوي، أن نسبة الحضور في دائرة الجيزة بلغت 16.85%، حيث حضر 44 ألفًا و896 ناخبًا، بينما جاءت نسبة الحضور فى دائرة ملوى بالمنيا 17.92%، حيث حضر 79 ألفًا و733 ناخبًا.

وفي السياق نفسه، تواصل اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، فى تلقى طلبات الترشح في الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، حتى السبت 7 مارس المقبل.

ويستمر تقديم الطلبات حتى 7 مارس، يليها إعلان كشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 8 وحتى 10 مارس، فيما تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارًا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى للانتخابات في الخارج يوم 2 أبريل على أن تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات في الخارج يومي 3 و4 أبريل المقبل، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 5 و6 أبريل.​