أخبار مصر | عاجل| "ثلوج مرعبة".. مفاجآت "زعابيب أمشير" تعود من جديد (كواليس حالة الطقس)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "ثلوج مرعبة".. مفاجآت "زعابيب أمشير" تعود من جديد (كواليس حالة الطقس) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت عدة محافظات منها محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة، مع رعد وبرق على عدد من الأماكن بها. محافظة الغربية

شهدت محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، يصحبها رعد وبرق، مع انخفاض في درجات الحرارة، على كافة مراكز ومدن المحافظة. وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته الى رؤساء المدن والأحياء، بضرورة شفط مياه الأمطار من الشوارع، وأمام المدارس، وأسفل الكباري حال تجمعها، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.



شهدت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، تغييرًا كاملًا في حالة الطقس مع سقوط أمطار غزيرة والثلوج، وانخفاض في درجات الحرارة، وسط حذر كبير من المواطنين. محافظة الإسكندرية وفر الباعة الجائلين من الميادين والشوارع العامة، وجمعوا السلع التي يبيعونها من الشوارع، خوفا من زيادة هطول الأمطار، وسط انتشار مكثف من قبل مسئولي الأحياء بالمحافظة تحسبا لزيادة الأمطار، ومنع من تراكم مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية. وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على مسئولي هيئة الصرف الصحي والأحياء، بالانتشار والتواجد بالميادين وتلبية كافة مطالب المواطنين، ورفع درجات الاستعداد القصوى خلال نوة الأمطار بفصل الشتاء.



شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأمطار الغزيرة مع موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر الغيوم والسحب، يصحبها برق ورعد. محافظة الإسماعيلية وحرصت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد حمدي عبد النبي، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والصحراوية، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية، وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد. وأعلنت مديرية صحة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، تزامنا مع سقوط الثلوج والأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات رئيسية للاطمئنان على أداء العمل بها، وتوفير الدم ومشتقاته، وتوفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمستهلكات. حالة الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر. القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة. Advertisements الوجه البحري

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة. السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. شمال الصعيد

يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة. جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة. ارتداء الملابس الثقيلة

وفي وقت سابق، قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من التقلبات الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم بنحو 6 درجات. وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، إلى أن هناك شوائبًا عالقة في الجو تؤثر على الرؤية خاصة على الطرق السريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد المرور. ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، بأنه اعتبارًا من الجمعة هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة، فضلا عن وجود نشاط للرياح يزيد من شعورنا ببرودة الطقس، معقبا: "اللي خففوا ملابسهم، يعودوا لارتداء الملابس الثقيلة".

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