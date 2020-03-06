شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السياحة تبدأ إضافة زيارة هرم زوسر لبرامجها والترويج له عقب افتتاحه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد افتتاح هرم زوسر المدرج رسميا من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بدأت شركات السياحة فى الترويج له من خلال برامجها السياحية وإضافته إلى المناطق الأثرية المتاحة للزيارة فى القاهرة الكبرى إلى جانب أهرامات الجيزة وغيرها من المعالم الأثرية.

وجاء ذلك بعد إخطار رسمى من قبل وزارة السياحة والآثار لغرفة شركات السياحة والتى أرسلت بدورها منشورا إلى الشركات السياحية لبدء إضافة المعلم السياحى للبرامج، متضمنًا أسعار دخول الهرم والتى أقرها المجلس الأعلى للآثار.

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وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أعلن لراغبى زيارة الهرم، أن أسعار تذاكر الدخول يبلغ 100 جنيه للأجنبى، و50 جنيها للطالب الأجنبى، و40 جنيها للمصرى، و20 جنيها للطالب المصرى.

وقال، إن هرم الملك زوسر أو الهرم المدرج بسقارة من أهم الأهرامات وأقدمها، بناه الوزير إيمحوتب للملك زوسر ثانى ملوك الأسرة الثالثة كمقبرة فى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد، وهو من أهم المبانى التى استخدم فيها الحجر بشكل موسع لأول مرة فى تاريخ مصر، كما أنه يعتبر التطور الثانى بعد بناء المصطبة كمقبرة ويسبق بناء الهرم الكامل الذى شيده الملوك سنفرو، وخوفو، وخفرع، ومنكاو- رع.

وأوضح، أن الهرم المدرج لا يعد بناء مستقلا بذاته إنما هو عنصر ضمن ما يسمى المجموعة الهرمية التى تتضمن عناصر أخرى كأفنية للأعياد ومقبرة رمزية وفناء الحب سد والمعبد الشمالى وكلها داخل سور يضمها جميعا، ويتكون هرم زوسر من ستة مصاطب صغيرة فوق بعضها البعض، وكان ارتفاعه الأصلى 62 مترًا، وأبعاد قاعدته 109 أمتار و125 مترا وكان مكسوا بالحجر الجيرى المصقول.