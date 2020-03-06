شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر تخفيض رسوم طلاب الخدمات 50% بدءا من العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم، تخفيض الرسوم الإضافية والبالغ قيمتها 1200 جنيه لطلاب الثانوى العام بفصول الخدمات بنسبة 50% بدءا من العام الدراسى المقبل 2021، بناء على موافقة الدكتور طارق شوقى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفئات التى تمت الموافقة على تخفيض رسوم الدراسة وهم أبناء الشهداء وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين بالحرب وأبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعى والطلاب غير القادرين من أبناء الاب المتوفى وأبناء الام المعيلة والمطلقة وأبناء الأب المكفوف وذوى الاحتياجات الخاصة بناءاً على بحث اجتماعى وأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو المعاش.

Advertisements

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة إنذار الطلاب غير المسددين المصروفات الدراسية واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المدرسة عبارة عن عرض الأمر على ولى الأمر لسحب الملف وتقديم الطالب من الخارج للامتحان بنظام المنازل أو تقدمه لمدرسة خاصة أو التحويل للتعليم الفنى حسب مجموع الطالب فى الشهادة الاعدادية، وفى حالة عدم استجابة ولى الأمر تقوم وحدة الخدمات بتحويل ملف الطالب ليؤدى الامتحان من الخارج على نظام المنازل

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت فى وقت سابق رسوم فصول الخدمات فى الثانوى العام حيث وصلت إلى 1200 جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن الأعمال الإدارية لفصول الخدمات فى الإدارات والمديريات التعليمية مستمرة وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة، بالإضافة إلى التزام الطالب بسداد مقابل الخدمات والاشتراكات والغرامات المقررة وفقًا للقرارات المنظمة.

وأوضحت الوزارة، أنه يخصص نسبة 1% من حصيلة رسوم فصول الخدمات المسائية للجنة المركزية برئاسة رئيس القطاع والجهات المعاونة بالوزارة، حيث يحصل رئيس اللجنة العامة على 400 جنيه شهريًا بحد أقصى والأعضاء 250 جنيهًا و150 جنيهًا للمستعان بهم فى عمل اللجنة و50 جنيهًا للزيارات بواقع 50 جنيهًا للزيارة الواحدة.