شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من ذكرى وفاته.. الكاتدرائية تخصص أسبوعًا للبابا كيرلس السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي الكاتدرائية المرقسية بالأزبكية المعروفة باسم "الكاتدرائية القديمة" أسبوع الاحتفال بذكرى البابا كيرلس السادس المعروف باسم "نهضة البابا كيرلس" إذ تخصص الكنيسة فعاليات وصلوات وعظات للبابا كيرلس السادس الذى تحل ذكرى وفاته الاثنين المقبل إذ يشارك في هذه النهضة عدد من كهنة الكنيسة والأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة.

الجدير بالذكر إن البابا كيرلس السادس في 2 أغسطس 1902 بمدينة دمنهور، وظل يمارس الحياة الرهبانية قبل الالتحاق بالدير أكثر من خمس سنوات، وفي يوليو 1927 قرر الانخراط في سلك الرهبنة، فاستقال من عمله وتوجه إلى دير البراموس في حبرية البابا كيرلس الخامس البابا الـ 112.

ورسم راهبا في 24 فبراير 1928 باسم الراهب مينا البراموسي، وفي الأحد 18 يوليو سنة 1931 رسم قسًا باسم القس مينا البراموسي ثم درس بعض الوقت في كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، وفي 10 مايو عام 1959، اعتلى البابا كيرلس السادس، السدة المرقسية، ليصبح البطريرك الـ116، وظل بطريركيًا حتى 9 مارس لعام 1971.

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فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.