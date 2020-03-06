شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية بميلانو تنشر تعليمات للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت القنصلية العامة المصرية بميلانو، خطابا لأبناء الجالية المصرية جاء فيه:" نظرا لما شهدته الأيام الأخيرة من اتساع لنطاق انتشار فيروس كورونا فى شمال إيطاليا وحرصا على سلامة الجمعي واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع أى احتمال لانتشار العدوى.

وناشدت القنصلية المصرية بميلانو أبناء الجالية، غير المضطرين للحصول على خدمات قنصلية عاجلة الانتظار لحين انتهاء فترة الطوارئ التى تمر بها منطقة شمال إيطاليا ، على أن يتقدموا القنصلية العامة عقب انتهاء هذه الفترة لإنهاء معاملاتهم القنصلية ، وذلك منعا لزيادة الازدحام فى صالة المواطنين فى الفترة الحالية .

واختتم الخطاب :"والقنصلية العامة تثق فى تعاون كافة أفراد الجالية معنا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع".

ونشر عدد من القنصليات المصرية بإيطاليا ، لأبناء الجالية المصرية فى إيطاليا ، أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وفق منشور التوعية الصادر من وزارة الصحة الإيطالية .

وشملت أهم إجراءات الوقاية ، غسل اليدين باستمرار ، وتجنب الأشخاص الذين يعانون من الكحه أو صعوبة التنفس ، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة، وعدم لمس العين أو الأنف أو الفم باليد ، وعدم تناول أى مضادات حيوية أو مضادات للفيروسات بدون روشتة الطبيب المختص.

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كما شملت إجراءات الوقاية وفق المنشور ، مسح الأسطح بمطهرات تحتوى على كلور ، وارتداء الكمامة إذا كنت مريض أو ترعى أشخاص مرضى، المنتجات المصنوعة فى الصين لا تمثل خطورة ، والاتصال على رقم 1500 إذا لاحظت ارتفاع فى درجة الحرارة لجسمك أو وجود كحه أو العودة من الصين خلال 14 يوم سابقة ، والحيوانات الأليفة لا تنقل الفيروس .

يذكر أن الحكومة الإيطالية، قررت إغلاق المدارس والجامعات في البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء، فى غضون ذلك توقعت بيانات صدرت اليوم الأربعاء خسارة قطاع السياحة فى إيطاليا لحوالى 7.4 مليار يورو فى الفترة ما بين مطلع مارس الجارى إلى 31 مايو المقبل بسبب تفشى عدوى كورونا فيروس المستجد فى البلاد، وفقا لصحيفة "فارو دى روما" الإيطالية.

وذكرت فيدرالية القطاع التجارى-السياحى الإيطالى، أن البلاد ستفقد أكثر من 31.5 مليون سائح فى هذه الفترة فى ضوء التطورات الأخيرة لوتيرة تفشى الفيروس، وقال رئيس الفيدرالية، لوكا باتانيه "الوضع مأساوى بالنسبة للقطاع بأكمله ولسوء الحظ، نحن ندفع ثمن التهويل الإعلامى للفيروس وهو أكثر فتكاً من الفيروس نفسه".

وتعتبر إيطاليا الوجهة الثالثة للسياح فى دول الاتحاد الأوروبى، بعد إسبانيا وفرنسا، ويشكل قطاع السياحة 5% من الناتج المحلى الإجمالى ، ما يعادل 90 مليار يورو، ويوظف بشكل مباشر أو غير مباشر حوالى 3.5 مليون شخص.

وأعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2263 شخصًا، والوفيات إلى 79 حالة، فى حين تعافى 160 من المرضى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية. وقال رئيس هيئة الدفاع المدنى، المفوض الحكومى لطوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريللى فى المؤتمر الصحفى اليومى أن 1034 شخصًا من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 229 فى العناية المركزة.