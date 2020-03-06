شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق اليوم مسيرة بالأهرام لدعم النساء وتمكينهن الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح المجلس القومى للمرأة ، اليوم الجمعة ، بسفح الأهرامات، البطولة النسائية التى تستهدف تمكين المرأة المصرية من خلال التعلم التجريبى حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع، وسيشهد الافتتاح الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، وعدد من الوزراء منهم الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والمديرين التنفيذين للشركات المشاركة والرعاة للبطولة، على أن يتضمن الافتتاح تنظيم مسيرة بمنطقة الأهرامات لجميع الشخصيات الداعمة لقضية المرأة.

جدير بالذكر أن البطولة النسائية تقام على مدار يوم واحد وتتضمن عدداً من الألعاب والأنشطة التى تتنافس فيها مجموعة من الفرق النسائية الممثلة لعدد من الشركات والهيئات المشاركة بالبطولة، فضلا عن تنظيم مجموعة ورش عمل حول تمكين المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل، وسوف ينتهى اليوم برسم لوحه فنية تبرز أهميه المساواة بين الرجل والمرأة تشارك فيها الفرق النسائية بالتعاون مع عدداً من الرجال المؤثرين من هذه الشركات والهيئات لدعم فكرة المساواة.

وسوف تقوم الشركات المشاركة بتوفير تذاكر مجانية للفرق النسائية لحضور المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة ، والمزمع عقده مارس القادم بهدف تمكينهن من التعرف على أفضل تجارب تمكين المرأة على مستوى العالم، وسوف يخصص نصف العائد من هذه البطولة من أجل تنمية المرأة والقطاع التعليمى فى منطقة حى الأسمرات على مدارأربعة أشهر خلال الفترة من نوفمبر وحتى فبراير 2021 .

وكانت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة استقبلت مؤخرا فى مكتبها بمقر المجلس القومى للمرأة الدكتورة هاربين أرورا، مؤسسة المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، لبحث التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بالمنتدى الذى سيعقد لأول مرة فى مصر خلال شهر مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أعربت عن سعادتها وتطلعها لإستضافة مصر المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة والتى تعد أول دولة يعقد فيها المنتدي خارج مقره الأصلى الهند، ومؤكده على كون المنتدى فرصة متميزة لرائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم فى الالتقاء فى مكان واحد وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو تمكين المرأة اقتصادياً .